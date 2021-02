Real Madrid : Mauvaise nouvelle pour Carvajal

Il avait été absent depuis un mois en raison d'une lésion musculaire à une cuisse, jusqu'à sa titularisation, dimanche face à Valence avec le Real Madrid (2-0). Mais la saison de Dani Carvajal a connu un nouveau coup d'arrêt, après à peine 25 minutes de jeu. Sur une course en profondeur anodine, le latéral espagnol a cessé de courir pour se toucher au niveau de la cuisse. Par la suite, il a été remplacé par Lucas Vazquez et est rentré directement aux vestiaires. En conférence de presse, Zinédine Zidane avait laissé paraître un sentiment d'inquiétude.

Une absence de plusieurs semaines pour Carvajal ?



"Je ne comprends pas. Il y a beaucoup de blessures, je suis inquiet. Quand je perds un joueur, en tant qu'entraîneur, cela me dérange. C'est une rechute. Je suis désolé pour Carva. Il a très bien joué 25 minutes et je suis énervé parce qu'il est très important pour nous. J'espère seulement que la blessure de Carvajal est minime. Nous verrons quelle est la blessure et pour combien de temps il sera absent", avait-il confié aux journalistes.





Ce lundi, le Real Madrid a communiqué au sujet de la blessure et la mauvaise nouvelle est tombée. "Après les tests effectués sur notre joueur Dani Carvajal par les services médicaux du Real Madrid, il a été diagnostiqué une blessure musculaire à la cuisse droite avec atteinte tendineuse." Déjà privé de Ramos, Hazard, Rodrygo, Odriozola, Valverde, Marcelo et donc désormais Carvajal, le club merengue pourrait devoir composer sans ce dernier pendant plusieurs semaines, selon AS. Dans l'optique du huitième de finale de Ligue des Champions contre l'Atalanta Bergame (24 février et 10 mars), et du derby contre l'Atlético, le 7 mars, Zidane pourrait avoir quelques soucis afin de concocter son onze.