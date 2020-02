Alors qu’il joue peu cette saison (seulement neuf matchs de Liga), Marcelo ne brille pas non plus en dehors des terrains. Lundi, le Tribunal supérieur de justice de Madrid a en effet indiqué que le latéral gauche du Real Madrid avait été entendu par un juge. La raison ? Un excès de vitesse - 134km/h au lieu de 120km/h - avec un permis… sans point. Le Brésilien a reconnu les faits, qui se sont déroulés le 19 décembre dernier. Le joueur de 31 ans est un récidiviste puisqu’il avait déjà été contrôlé sans permis en 2013. Prochaine étape : une nouvelle comparution en mars, où on saura si les poursuites engagées se transforment en procès rapide. En attendant, le Real Madrid aura un match crucial à jouer face à Manchester City mercredi soir (21h), en huitième de finale aller de la Ligue des Champions.