Le contrat du Brésilien au Santiago Bernabeu expire à la fin de cette saison et tout laissait penser qu'il partirait pour de nouveaux horizons. Mais, selon Marca, le latéral gauche souhaite rester à Madrid et renouveler son contrat cet été. Marcelo, aujourd'hui âgé de 34 ans, a rejoint les Blancos en 2007 à l'âge de 18 ans. Depuis, il a gagné tout ce qu'il y a à gagner et est officiellement capitaine du club.

Une légende du Real

Les dirigeants ne prendront pas de décision sur l'avenir de Marcelo avant la fin de la saison, après que Madrid aura affronté Liverpool en finale de la Ligue des Champions à Paris le 28 mai. Marcelo, qui est né et a grandi à Rio de Janeiro, a attiré l'attention de plusieurs clubs de son pays natal, le Brésil, mais le joueur lui-même veut une saison de plus parmi l'élite de l'élite. Reste à savoir si Madrid le souhaite.