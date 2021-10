Real Madrid : Les débuts rêvés d'Eduardo Camavinga

Eduardo Camavinga semble ne pas avoir eu besoin de temps d'adaptation. Le 31 août dernier, le jeune milieu de terrain défensif, âgé aujourd'hui de seulement 18 ans, avait alors officiellement quitté son club formateur, à savoir le Stade Rennais, et rejoint le Real Madrid. Avec les Merengue, le natif de Miconje en Angola a signé un contrat jusqu'en 2027, contre un montant estimé à environ 45 millions d'euros, bonus inclus. Le jeune joueur n'a pas tardé avant de se faire remarquer avec sa nouvelle formation. Mieux, le milieu de terrain défensif a participé à toutes les rencontres du Real Madrid depuis son arrivée. Au début, il s'agissait alors forcément de bouts de matchs.

Buteur dès son premier match



Son premier remonte déjà au 12 septembre dernier. Entré en jeu à la 66eme minute, à la place de l'ailier gauche international belge Eden Hazard (30 ans), l'international français n'avait alors pas tardé bien longtemps avant de s'illustrer. En effet, seulement six petites minutes plus tard, l'international français avait inscrit le quatrième des cinq buts de son équipe, qui s'était largement imposée contre le Celta Vigo (5-2), pour le compte de la 4eme journée de Liga. Le match suivant, soit le 15 septembre dernier, pour le compte de la 1ere journée du groupe D de la Ligue des Champions, sur la pelouse de l'Inter Milan (0-1), Eduardo Camavinga était, cette fois, entré en jeu à la 80eme minute, à la place du milieu de terrain international croate Luka Modric (36 ans).

Incroyable, Camavinga marque déjà !

Passeur décisif sur son deuxième



Et seulement huit petites minutes plus tard, le jeune joueur de seulement 18 ans s'était alors mué en passeur décisif, pour l'unique but de la rencontre, inscrit par l'ailier international brésilien Rodrygo (20 ans). De son côté, Camavinga a continué à entrer en jeu lors des matchs suivants, jusqu'à connaître ensuite ses premières titularisations. Sa première entrée dans le onze de départ est intervenue le 22 septembre dernier, pour une large victoire des siens contre Majorque (6-1). Quant à ses premières 90 minutes de jeu, elles remontent à ce mardi, en Ligue des Champions, contre le Sheriff Tiraspol. Une montée en puissance qui devrait donc se poursuivre tout au long de cette saison. Et peut-être dès ce dimanche après-midi à 16h15, dans le cadre de la 8eme journée de Liga, sur la pelouse de l'Espanyol.

Ancelotti : "Camavinga a beaucoup de talent"