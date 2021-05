Suite à deux prêts consécutifs à Arsenal, Dani Ceballos va retourner au Real Madrid cet été. Et le milieu de terrain international espagnol a dévoilé ses ambitions pour la suite de sa carrière. Ceballos, 24 ans, quête surtout de la stabilité, à Madrid ou ailleurs. "C'est vrai que j'ai un contrat avec le Real Madrid pour les deux prochaines années et je ne voudrais pas repartir en prêt dans un autre club. Avec l'expérience des deux dernières années, je suis un joueur qui a besoin de se sentir important, j'aimerais commencer dès le début l'année prochaine et me sentir important, mais en m'installant. Il est donc important pour l'avenir de savoir ce que je veux faire", a glissé le joueur vendredi, dans une interview offerte à l'émission "El Pelotazo".

Ceballos de retour, Zidane parti



Ceballos va d'ailleurs retrouver un Real sans coach depuis le départ de Zinedine Zidane. "C'est vrai qu'avec Zizou j'ai eu moins d'opportunités que prévu, mais maintenant que le Real Madrid est sans entraîneur, on ne sait pas ce qui va se passer dans deux ou trois semaines, on parle de beaucoup de choses et je pense que maintenant il est temps de se déconnecter un peu du football, de bien se préparer à ce qui va arriver et quand Madrid aura son prochain entraîneur, on parlera et on verra ce qu'on veut, ce sera le moment de décider du futur", ajoute le joueur.