Real Madrid : Le club n'envisagerait plus de recrues cet été

David Alaba et rien de plus ? Le mercato du Real Madrid pourrait être très léger afin de préparer la saison 2021-2022 à en croire les informations de Radio Marca. Dauphin de l'Atlético Madrid la saison passée en Liga et demi-finaliste de la Ligue des Champions, le club merengue pourrait bien se contenter de très peu sur le marché des transferts alors que les noms les plus ronflants ont été associés au Real, notamment ceux de Kylian Mbappé et Erling Haaland. D'après la source, Florentino Perez aurait déjà déclaré au reste du conseil d'administration du club merengue qu'aucune signature n'était attendue cet été.



Les dossiers Mbappé et Haaland impactés ?

Une information qui, si elle devait s’avérer exacte, viendrait confirmer la politique sportive du Real Madrid. Déjà l'an dernier, le club n'avait recruté aucun joueur lors du mercato estival, et cela avait été notamment un des thèmes évoqués par Zinédine Zidane, à la fin du mois de mai, suite à son départ. "Je pars car j'ai l'impression que le club ne me donne plus la confiance dont j'ai besoin, il ne m'offre pas le support pour construire quelque chose à moyen ou long terme", disait-il notamment dans une lettre publiée dans AS. Cet été, le nouvel entraîneur Carlo Ancelotti a vu David Alaba garnir son effectif, après son départ libre du Bayern Munich, et les retours de prêts de plusieurs éléments : Martin Odegaard (de la Real Sociedad), Gareth Bale (de Tottenham), mais également Dani Ceballos (d'Arsenal), Jesus Vallejo (Grenade) Takefusa Kubo (Getafe) et Luka Jovic (Eintracht Francfort).

🚨 Información de @OscarMartinezTV en #ADiario

Florentino Perez ya ha dicho al resto de la junta directiva del club que no está previsto que vengan fichajes este verano#ElDeporteEsNuestro pic.twitter.com/YyR3x5k9g5



— Radio MARCA (@RadioMARCA) July 19, 2021





Avec le départ de Sergio Ramos au PSG, celui possible de Raphaël Varane du côté de Manchester United, l’inquiétude est grande chez les supporters du Real. Les dossiers menant à Kylian Mbappé, en fin de contrat en 2022 avec le PSG, et Erling Haaland, pourraient attendre encore un peu. Pas forcément la meilleure manière de garantir une équipe compétitive à Carlo Ancelotti, alors que la reprise de Liga est prévue le 14 août sur la pelouse du Deportivo Alavés et que le Real Madrid sort d'une saison blanche.



