Les Blancos ont traversé la capitale espagnole à la recherche d'un retour à la victoire après avoir perdu leurs premiers points de la campagne en Liga lors du match nul 1-1 à domicile contre Osasuna le week-end dernier. Bien qu'ils n'aient pas réussi à marquer un deuxième but, les visiteurs ont maintenu un solide front défensif à l'Estadio Coliseum Alfonso Perez.

Ancelotti remercie ses défenseurs

Ancelotti a apporté des changements à sa ligne arrière, après sa victoire 2-1 en Ligue des Champions contre le Shakhtar Donetsk, avec Eder Militao associé à Antonio Rüdiger en défense centrale. David Alaba est passé arrière gauche pour permettre à l'international allemand d'être titularisé ce soir-là et Ancelotti a été impressionné par leur performance dans le sud de Madrid.



"Il est très important de garder des clean sheets", a glissé le coach italien à Marca. "Nous avons très bien défendu. Je pense que Militao et Rüdiger ont fait leur travail, notamment en défendant les ballons aériens. Mardi, les joueurs qui sont fatigués ne joueront pas, comme cela s'est produit aujourd'hui avec Kroos, Karim (Benzema) et Mendy."