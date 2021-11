Bien qu'ils soient de féroces rivaux en Ligue des Champions, le Bayern Munich et le Real Madrid fonctionnent de manière très similaire, du moins selon David Alaba qui a quitté la Bavière pour la capitale espagnole cet été. Après avoir vu son contrat avec le Bayern Munich expirer, Alaba a choisi de commencer une nouvelle aventure en Liga, et depuis, il est une révélation pour la défense du Real Madrid.

Le Real est "un peu plus grand"

"Le Bayern Munich est l'un des plus grands clubs du monde, tout comme le Real Madrid", a détaillé Alaba dans une interview accordée à Kicker. "Les deux équipes représentent le succès absolu. Cependant, au Real Madrid, tout est un peu plus grand, avec tout le respect que je dois au Bayern." La carrière d'Alaba en Bundesliga a pris fin après 13 ans l'été dernier, et il a depuis endossé le rôle de leader défensif à Madrid, Sergio Ramos ayant quitté le club lors du mercato estival.