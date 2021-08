Real Madrid : Kroos se confie sur le départ de Messi et parle de Mbappé

Mbappé, le "joueur le plus intéressant du marché"

Forcément, le départ de Lionel Messi du FC Barcelone après plus de vingt ans passés du côté du club catalan a choqué le monde du football. Son arrivée au PSG, elle, paraît encore presque irréelle pour certains, encore aujourd'hui, dans l'attente des débuts du sextuple Ballon d'Or en Ligue 1. Adversaire du natif de Rosario durant de longues saisons en Liga, le milieu de terrain du Real Madrid Toni Kroos a évoqué le départ de Messi., a-t-il expliqué dans son podcast "Lober, tout simplement", dans des propos rapportés par Marca. Difficile ici de ne pas y voir une allusion à une possible arrivée de Kylian Mbappé, courtisé par le club merengue.En fin de contrat en juin 2022 à Paris, le champion du monde 2018 n’a toujours pas prolongé avec le club francilien et son nom ne cesse d'être associé au Real Madrid, d'autant plus en cette période de mercato estival. Au sujet de Mbappé, justement, Toni Kroos a avoué sans peine qu'il était. Le natif de Bondy ne s'est pas exprimé sur sa situation jusqu'ici, alors que les rumeurs ne cessent d'affluer. Ce ne sont pas les déclarations de Kroos qui vont faire descendre la température.