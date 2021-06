Real Madrid : Khedira valide le retour d'Ancelotti

How could I forget about these memories? Special moments. 🏆 Wishing you all the best for the future, legend! pic.twitter.com/v54drXAneh

— Sami Khedira (@SamiKhedira) May 27, 2021

Le retour d'Ancelotti, une "très grande idée" de la part du Real

Champion du monde en 2014 avec l'Allemagne et notamment vainqueur de la Ligue des Champions en 2013-2014 sous le maillot du Real Madrid, Sami Khedira a raccroché les crampons au terme de la dernière journée de Bundesliga avec le Herta Berlin. L'ancien milieu de terrain a confié certains sentiments auprès de Marca suite à la fin de son aventure. "Mon corps n'était plus prêt à continuer à jouer au plus haut niveau et à ce stade, il faut partir, c'est la meilleure chose à faire. Si je ne peux pas tout donner, il vaut mieux se retirer. C'est une chose à laquelle je pensais depuis longtemps, en parlant à ma famille…. J'ai eu une carrière fantastique", a jugé le natif de Stuttgart.Durant ses années au Real Madrid, entre 2010 et 2015, Khedira a été dirigé par José Mourinho et Carlo Ancelotti. Sondé au sujet du retour du technicien italien du côté du Real, à la place de Zinédine Zidane, Khedira a validé le choix des deux parties. "C'est une bonne nouvelle. En dehors des titres, je me souviens que nous avons joué de très bons matchs, du très bon football., a-t-il commenté.