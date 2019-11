Real Madrid: Jovic est blessé

Zinedine Zidane n'a pas coché le nom de Luka Jovic pour le déplacement du Real Madrid sur le terrain d'Eibar ce samedi pour le compte de la 13e journée de Liga. Mais plus qu'une sanction, c'est plutôt une blessure qui a contraint le technicien tricolore à se passer des services de son attaquant. En effet, selon Marca, il souffre d'une blessure musculaire. Non appelé en sélection, il va pouvoir effectuer un travail spécifique à Valdebebas et Zizou a bon espoir de pouvoir compter sur lui après la trêve internationale.