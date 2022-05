Real Madrid: "J'espère que Benzema gagnera le Ballon d'Or", souhaite Vinicius

"C'est mon premier coup du chapeau, ils m'ont tous aidé à le réaliser. (Carlo) Ancelotti m'a laissé beaucoup plus de temps que prévu sur le terrain pour réussir à marquer plus de buts, donc je suis très content. Il n'y a pas meilleure manière de préparer la finale de Paris (contre Liverpool en C1, le 28 Mai, NDLR). Ancelotti m'a demandé si je voulais continuer, et je lui ai dit que je voulais marquer un triplé. La connexion que j'ai avec (Karim) Benzema est très bonne, j'espère que ça durera comme cela jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite. Et j'espère qu'il la prendra ici (au Real Madrid, NDLR). J'espère qu'il gagnera le Ballon d'Or".