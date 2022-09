L'attaquant du Real Madrid Eden Hazard s'en est pris à son entraineur au Real, Carlo Ancelotti. Il lui reproche de ne pas assez croire en lui bien qu’il semble enfin être débarrassé de tous ses soucis physiques. Alors qu’il se trouvait avec sa sélection belge pour les matches de la Ligue des Nations, l’ancien lillois s’est plaint de son faible temps de jeu avec les Merengue.

Hazard exige du temps de jeu

Il a déclaré à la presse locale : "Si Carlo Ancelotti me fait confiance ? Vous devez lui poser la question, quand vous le verrez, vous lui demanderez. Je veux jouer. C'était des moments compliqués, parce que je veux jouer, mais je ne joue pas. Je donne tout, je veux être sur le terrain".



Même si des places se sont libérées cet été dans le secteur offensif merengue, Hazard doit toujours se contenter d’un statut de remplaçant de luxe. Et sa belle entrée en matière contre le Celtic en Ligue des Champions ne lui a pas trop servi. Pour autant, le virtuose belge n’envisage pas un départ : « Je me sens bien au Real Madrid, c'est juste que je joue moins, a-t-il indiqué. Quand je joue, je joue bien. C'est une situation délicate. Je veux jouer plus, je sais que je peux apporter plus. En prenant le rythme, je reviendrai (à mon meilleur niveau), mais je dois juste jouer. "

