Real Madrid : "Hazard peut être au niveau de Messi", estime Morientes

Recruté pour 115 millions d'euros par le Real Madrid en provenance de Chelsea l'été dernier, Eden Hazard n'a pas convaincu lors de sa première campagne en Espagne. Souvent blessé, le Belge a eu un impact plus que mineur dans la saison des champions d'Espagne (16 matchs joués pour un seul but marqué).



Hazard est conscient d'avoir raté sa saison au Real

"Cette année, c'est collectivement qu'on a remporté ce titre, car moi, au niveau individuel, j'ai sûrement fait la moins bonne saison de ma carrière", avouait-il au micro de France Info, mi juillet.



Fernando Morientes, ancien attaquant du club merengue, estime que le joueur de 29 ans peut être aussi productif que Messi, sextuple Ballon d’Or, lorsqu'il est au sommet de sa forme.



Il s'est exprimé face aux journalistes lors d'un événement promotionnel: "Le meilleur Hazard, le meilleur Rodrygo, le meilleur Asensio ou le meilleur Vinicius accompagnés de la responsabilité et de l'expérience de Karim Benzema est un bon point de départ. La signature de cette année a déjà été faite l'été dernier (Hazard) car il n'a pas encore explosé, mais s'il est à son meilleur niveau, il est au niveau de Messi", a-t-il indiqué.



Zinédine Zidane, l'entraîneur du Real Madrid, doit l'espérer très fort.