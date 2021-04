Real Madrid : Hazard effectue son retour dans le groupe

Modric également de retour, pas Kroos ni Ramos

Cela pourrait-il aider le Real Madrid à l'aube d'une fin de saison au parfum grisant pour le club merengue ? Encore en course en Liga et en Ligue des Champions, la formation dirigée par Zinédine Zidane s'apprête à négocier des rencontres importantes. D'abord face au Betis Séville, samedi en Liga (21 heures) puis avec la réception de Chelsea, mardi en demi-finale aller de la Ligue des Champions.Luka Modric, absent face à Cadix car touché au dos, a également été retenu dans le groupe, au contraire de Toni Kroos, forfait, comme le sont aussi Sergio Ramos, Lucas Vazquez, Ferland Mendy et Federico Valverde, positif au coronavirus. Sans cesse malmené par des blessures depuis son arrivée au Real Madrid à l'été 2019,, mardi. De là à imaginer voir le demi-finaliste du Mondial 2018 titulaire face à son ancien club, il y a quelques pas.Face aux nombreuses absences du Real dans ce moment décisif de la saison, Zidane a été interrogé sur une éventuelle mauvaise planification générale. Une thèse rejetée : "Non. Nous n'avons pas un petit effectif, il est large et surtout très bon.Nous devons nous concentrer sur le football et lorsque nous sommes bons, nous devons en profiter. C'est ce que nous faisons", a-t-il répondu. Invaincu depuis le 30 janvier toutes compétitions confondues, le Real Madrid, deuxième de Liga, se situe à trois points de l'Atlético de Madrid, leader après 32 journées.