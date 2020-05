🇪🇸 Liga

Oblak le numéro 1 ?

Thibaut Courtois, s'il a commis une bévue engendrant la défaite du Real Madrid à Levante (1-0) le 22 février, réussit une saison globalement de très haut niveau, ayant notamment sauvé les siens de la débâcle en Ligue des Champions contre Manchester City (1-2). Alors, où le placer dans la hiérarchie mondiale des gardiens ? Il y a d'abord les indicateurs statistiques (selon WhoScored) : en compagnie de Manuel Neuer (Bayern), Marc-André ter Stegen (Barça), Jan Oblak (Atlético) et Alisson (Liverpool), il figure dans leQuant aux, quatorze pour Alisson et onze pour Ter Stegen. Enfin, le Real détient la. Le Belge est le seul gardien de Liga à avoir arrêté les dix tirs cadrés qu'il a subi en dehors de la surface. C'est enfin le premier portier madrilène depuis 1975 à ne concéder aucun but sur ses deux matchs face au Barça, avec cinq arrêts au total dont deux face à Lionel Messi.

Et puis il y a le ressenti, dont un des plus frais peut se traduire par ce top 10 publié en avril par la référence Four Four Two : Thibaut Courtois est quatrième derrière Oblak, Alisson et Ter Stegen, loin devant Neuer qui n'est que huitième (Keylor Navas est cinquième, Peter Gulacsi sixième, Samir Handanovic septième, Ederson neuvième, David De Gea dixième). Si la prédominance du duo Oblak - Ter Stegen est difficile à contester, l'ancien joueur de Chelsea peut en revanche clairement contester une place sur le podium face à Alisson. Mais le meilleur juge n'est-il pas encore l'intéressé lui-même ?



Sur Instagram, il s'est livré le mois dernier à une analyse assez poussée et sans concession : « Pour capter les ballons, Oblak est le meilleur, même les ballons détournés qui sont très difficiles. Là-dessus, Ter Stegen est très bon aussi. Sur les duels, je me considère assez fort. Alisson est très bon également. Ter Stegen est nettement le meilleur au pied, et j'aime bien son style très allemand dans les sorties, le genou baissé et l'autre jambe tendue, très élastique. Je dirais que je suis le meilleur dans les airs. Face au Japon, en Coupe du Monde, je bloque et je relance directement le contre qui termine en but. La majorité aurait boxé ou ne serait même pas sortie. C'est l'école belge, on sort et on capte beaucoup, contrairement à l'Espagne qui inculque les deux poings. »



Elu meilleur gardien de la planète par la FIFA en 2018, Courtois est bien entendu aussi dans les petits papiers de son sélectionneur national. Roberto Martinez fait partie de ceux qui pensent qu'il l'est toujours, justement parce qu'il l'a prouvé sur un Mondial. Ce n'est pas forcément l'avis le plus objectif, mais l'argument est recevable.