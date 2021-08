Courtois, une valeur sûre du Real

Alors qu’ils s’étaient séparés de Raphaël Varane et de Sergio Ramos plus tôt durant l’été,Le dernier rempart belge a signé une prolongation de contrat qui le verra rester à Bernabeu jusqu’en 2026.L’ancien gardien de Chelsea est arrivé à Madrid pour assurer la relève de Keylor Navas. Et il l’a très bien fait. Depuis trois saisons, il fait plus que répondre aux attentes. Courtois a pris part à 130 rencontres depuis qu’il a rejoint le Real. S’il a encaissé 125 buts,Pour rappel, en mai dernier, le Real avait fait signer un nouveau bail à Luka Modric. Karim Benzema ne devrait pas tarder également à lier son avenir à celui des Merengue. Bien que son équipe se soit affaiblie durant l’intersaison,