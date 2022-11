L'international brésilien Casemiro était un pilier du milieu de terrain du Real Madrid, remportant de nombreux titres. Mais comme le Real a payé 100 millions d'euros à Monaco pour Aurélien Tchouaméni, un joueur évoluant au poste de Casemiro, cet été, le milieu de 30 ans a décidé qu'il était temps de quitter le navire et de rejoindre les Diables rouges d'Erik ten Hag.

Kroos : "Quand il me l'a dit, j'étais triste"

Toni Kroos a joué aux côtés de Casemiro lors des trois derniers triomphes européens du Real, les deux hommes complétant un milieu à trois avec Luka Modric qui faisait l'envie du football mondial, et l'Allemand était triste de le voir partir. "J'ai été surpris par le départ de Casemiro", a-t-il admis dans des propos relayés par Football-transfers. "C'est vrai que les rumeurs ont commencé deux jours avant, mais ici il y a toujours beaucoup de rumeurs et bien souvent rien ne se passe. Mais quand il me l'a dit, j'étais triste, car j'ai commencé à me souvenir de toutes les années passées avec lui et des choses que nous avons gagnées ensemble."