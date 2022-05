Dani Ceballos a eu du mal à trouver du temps de jeu cette saison après son retour de son prêt de deux ans à Arsenal. Les blessures ont joué un rôle dans ce manque de temps de jeu, mais Ceballos n'était de toute façon pas susceptible de remplacer l'un des trois milieux de terrain vétérans du Real Madrid. Le Real Betis - qui a formé Ceballos - a essayé de le recruter en janvier afin de lui donner plus de temps de jeu, mais n'a pas réussi à conclure un accord.

Le Betis veut toujours Ceballos

En janvier, le Real Betis a essayé de faire signer Ceballos pour lui donner plus de temps de jeu, mais il n'a pas réussi à conclure de prêt. Mais le Real Madrid ne serait pas intéressé, selon Sport. Ceballos sera dans la dernière année de son contrat la saison prochaine, ce qui signifie qu'il devrait être disponible à bas prix. Mais selon le rapport, Ancelotti a demandé aux dirigeants de garder le joueur. Le club serait prêt à offrir un nouveau contrat au milieu de terrain, mais il n'est pas certain qu'il accepte de nouveaux termes après avoir fait seulement 15 apparitions toutes compétitions confondues cette saison. Quoi qu'il en soit, le Real Madrid n'est pas prêt à envoyer Ceballos au Betis à bas prix.