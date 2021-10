Les médias espagnols ont entendu Carlo Ancelotti dire au jeune Vinicius Junior du Real Madrid de "se concentrer sur le jeu, pas sur le public" pendant le Clasico de dimanche. Le Brésilien a été impliqué dans plusieurs bagarres au cours de cette rencontre typiquement houleuse, mais le calme d'Ancelotti a encouragé son jeune ailier à se concentrer sur le jeu plutôt que de se laisser distraire.

L'expérience d'Ancelotti a parlé

C'est un signe de l'impact d'Ancelotti sur le jeu et cela a sans aucun doute contribué à la victoire impressionnante de son équipe chez son plus vieux rival. Vinicius a eu des altercations avec Jordi Alba, Gerard Piqué et Oscar Mingueza au cours de la première mi-temps, et il n'a certainement pas été apprécié par le public après avoir célébré avec véhémence l'ouverture du score de David Alaba.