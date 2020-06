[📺 RÉSUMÉ VIDÉO] 🇪🇸 #LaLiga

👑 Le Real Madrid remporte le choc au sommet contre Séville et reprend les commandes !

💥💥 Casemiro s'offre son premier doublé avec les Merengue !https://t.co/khz5rWlbZR

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 18, 2020

💥 L'incroyable histoire de Casemiro, d'attaquant à milieu défensif !

😂 Le tout grâce à un mensonge quand il avait 11-12 ans ! pic.twitter.com/Hh5qi0CAdc

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 15, 2019

Il a une bouille d'éternel bébé, et pourtant... A 28 ans, Casemiro enchaîne sa sixième année sous le maillot du Real Madrid (arrivé en 2013, il a été prêté à Porto en 2014-2015). «», renchérit notre spécialiste de la Liga, s'appuyant sur son doublé face à Séville au mois de janvier (2-1) et se souvenant aussi la saison dernière de son ciseau victorieux sur le terrain de l'Atlético, guidant les siens vers la victoire (1-3). Ou de sa frappe de mammouth face à Séville, encore, ouvrant le score dans le dernier quart d'heure (2-0). C'est également lui, rappelons-nous, qui avait inscrit le but décisif du 2-1 lors de la finale de Ligue des Champions en 2017, contre la Juventus (4-1).Ce n'est évidemment pas par ses buts que Casemiro est devenu un leader incontesté de Zinedine Zidane, si ce n'est son atout n°1 cette saison. C'est aussi et surtout par son comportement naturel, comme lorsqu'après son premier but face à Séville, il demande d'encourager son passeur décisif Luka Jovic dans la tourmente. Indéboulonnable également en équipe du Brésil, le milieu défensif a, soit 121 de plus que Sergio Ramos, deuxième sur la même période. Depuis 2015, c'est le(449 et 310, contre 475 et 328 pour son homologue de l'Atlético). Il domine ce secteur cette saison,Son Clasico du mois de décembre (0-0) avait aussi résumé l'étendue de son influence :(4),(67),(10), deuxième de son équipe dans les duels (quinze au total, sept gagnés).à égalité avec Sergio Ramos (2 219 minutes), devant Karim Benzema (2 213) et Thibaut Courtois (2 160), Casemiro avait été ménagé par Zinedine Zidane à Valence afin d'éviter une potentielle suspension pour le Clasico - toujours en décembre. Les Madrilènes, revenant dans les ultimes secondes du temps additionnel (1-1), avaient considérablement souffert.