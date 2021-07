Après avoir conclu un accord avec le Real Madrid pour prolonger son contrat jusqu'en 2025, Dani Carvajal a exprimé sa joie et a indiqué qu'il était prêt à jouer un rôle clé dans le projet merengue. L'arrière droit du Real a également rappelé tous les grands moments qu'il a vécus au club depuis qu'il a rejoint l'académie en 2002, à l'âge de 10 ans.

"Gagner plus de titres"

"C'est à moi d'être un élément important de ce projet qui consiste à gagner plus de titres, a déclaré Carvajal dans une interview avec les médias du Real. Ce jeune garçon qui voulait jouer pour le Real Madrid quoi qu'il en coûte, qui travaillait dur chaque jour, se battait pour réaliser ses rêves. Les années passent mais ce sentiment reste intact. Ce club m'a vu grandir et c'est fantastique. Jouer au Santiago Bernabeu, jouer dans le nouveau stade, ce sont des moments dont je suis très fier."