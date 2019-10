Real Madrid: Bonne nouvelle pour Zidane ?

Forcément inquiet après avoir vu Luka Modric et Gareth Bale confrontés à des pépins physiques dans les dernières minutes du match entre la Croatie et le pays de Galles (1-1), dimanche, Zinedine Zidane peut être rassuré.

Si les deux hommes pourraient devoir faire l’impasse sur le match de ce week-end à Majorque, l’un comme l’autre devraient être aptes pour les deux grands rendez-vous de la semaine prochaine, à Galatasaray en Ligue des champions et à Barcelone pour le Clasico.

Alors que le Gallois n’a ressenti qu’une légère gêne musculaire, le Croate ne souffre que d’une simple "contusion dans le quadriceps de la jambe droite", selon un communiqué publié par le club.