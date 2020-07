Absent du groupe qui se rend à Leganes pour l'ultime journée de Liga ce dimanche, Gareth Bale ne connaîtra pas sa troisième apparition depuis la reprise du championnat ibérique. L'ancien joueur de Tottenham aurait d'ailleurs lui même demandé à ne pas être convoqué par Zinédine Zidane, selon une indiscrétion signée de la radio espagnole Onda Cero. Cette saison, Bale n'était clairement pas très impliqué au Real Madrid, après avoir fait le choix de rester l'été dernier. Au total, il n'aura participé qu'à 20 matches pour trois petits buts marqués et un départ estival semble inéluctable désormais. À noter que pour des raisons totalement différentes, Eden Hazard, pas épargné par les pépins physiques cette saison, n'est pas non plus du voyage. Le staff madrilène voudrait le reposer en vue de la Ligue des Champions dans trois semaines et du duel face à Manchester City.