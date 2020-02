Real Madrid : Avec Varane, zéro problème !

Si Didier Deschamps peut être soucieux en vue de l'Euro 2020, ce n’est pas à ce poste. Installé dans l’axe droit de la défense centrale de l’équipe de France, Raphaël Varane ne vacille pas. Si ces coéquipiers ont connu des blessures ou des méformes physiques récemment, l’ancien de Lens reste fidèle au poste depuis son sacre lors de la Coupe du monde 2018. Brillant durant les débuts de Zinédine Zidane au Real Madrid, le Lillois n’a pas flanché l’an dernier sans « ZZ. »



Alors que l’entraîneur français a depuis fait son retour chez les Merengue, Varane est toujours un cadre de l’équipe alignée par Zidane, mais également au sein du vestiaire. Le plus souvent aligné avec Sergio Ramos, le Français accumule les titularisations, et notamment en Liga et en Ligue des Champions. Avec 19 rencontres dans le championnat d’Espagne et six en Coupe d’Europe, le numéro 5 du Real est l’une des figures du club madrilène du haut de ses 26 ans.

L’alimentation, la nouvelle arme de Varane

Si certains de ses coéquipiers chez les Bleus ont connu un passage à vide depuis le titre de champion du monde en 2018, Varane n’a presque manqué aucun match avec son club. Lassé par les blessures, le Français a notamment dû changer ses habitudes alimentaires pour devenir meilleur. « Pendant 23 ans, je prenais le même petit déjeuner. Du jour au lendemain, je me suis dit que ça ne marchait pas. (…) J’ai cherché, j’ai cherché, a-t-il notamment expliqué dans Onze Mondial. Et actuellement, ça me réussit plutôt bien, et je continue à chercher, à m’améliorer tout le temps. »Alors que Varane devrait être une nouvelle fois titulaire avec le Real Madrid ce dimanche, contre le Celta Vigo (à 21h00, sur beIN SPORTS 2), ce dernier tentera avec ses coéquipiers de reprendre leurs distances sur le FC Barcelone, vainqueur samedi de Getafe (2-1), en tête de la Liga. A 10 jours d’affronter Manchester City en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, le Français aura sans doute à cœur d’enchaîner un nouveau succès en Liga, alors qu’un énorme choc s’annonce pour les Merengue à Santiago-Bernabéu.