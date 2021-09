Marco Asensio serait prêt pour une semaine-clé au Real Madrid, après avoir perdu sa place ces dernières années au sein du onze titulaire. L'Espagnol n'a joué que de façon sporadique ces derniers temps, ne démarrant aucun des six premiers matches du Real Madrid de cette saison, toutes compétitions confondues. Il est clair qu'Asensio n'est pas un élément clé des plans de Carlo Ancelotti, et selon El Larguero, l'ailier avait des offres pour quitter le Santiago Bernabeu pendant la fenêtre de transfert d'été.

Asensio pense à son futur



Il est rapporté qu'Asensio n'avait pas une idée claire de la place qu'il occuperait dans les plans d'Ancelotti au cours de l'été, et il a donc décidé de ne pas donner suite à aucune de ces offres. Asensio ne blâme personne pour la situation, mais on dit qu'il veut savoir où il se situe dans la semaine à venir, et s'il ne va pas obtenir d'opportunités, il est susceptible de parler à d'autres clubs avant la fenêtre de transfert de Janvier. Le joueur de 25 ans n'a joué que 68 minutes depuis le début de la saison, et il semble clair qu'il est derrière des joueurs comme Eden Hazard et Gareth Bale dans les plans d'Ancelotti.