Peut-on s'attendre à voir un jour Marco Asensio filer au FC Barcelone ? C'est en tout cas une possibilité à laquelle ne semble pas complètement fermé l'ailier droit du Real Madrid, en fin de contrat en juin prochain. On en veut pour preuve la réponse de ce dernier, questionné par El Partidazo de COPE au sujet des murmures qui l'envoient chez le rival catalan.



https://twitter.com/partidazocope/status/1572348479690735616

"Pour l'instant, je ne peux pas répondre"

« Je ne sais pas si Barcelone me veut. Il y a des rumeurs sur beaucoup de clubs, c'est normal, a ainsi expliqué l'international espagnol. Je n'ai jamais pensé à l'avenir au Barça, je n'ai pas étudié cette idée ... alors, je ne sais pas ! Pour l'instant, je ne peux pas répondre », a-t-il confié. Une déclaration qui pourrait semer le trouble auprès des supporters madrilènes.



Depuis le début de la saison, Asensio n'a pris part qu'à quatre rencontres. Jamais aligné au sein du onze de départ de Carlo Ancelotti, le natif de Palma de Mallorca ronge son frein avec un total de 47 minutes jouées, dont seulement 11 en Liga. Et alors que les courtisans prêts à s'attacher ses services ne manquent pas du côté de la Premier League et de la Serie A, l'écho d'un intérêt des Blaugranas pour le joueur de 26 ans n'a pas tardé à se propager.