Real Madrid : Asensio absent trois semaines ?

Marco Asensio s'est blessé contre le FC Barcelone en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne et, bien que les tests médicaux n'aient pas encore été effectués, il est à craindre que l'international espagnol manque entre deux et trois semaines de jeu. Cette absence arrive au pire moment pour la star du Real Madrid, qui venait de s'imposer régulièrement dans le onze de départ de Carlo Ancelotti, montrant le potentiel qui était si évident lors de son arrivée dans la capitale espagnole.

Asensio prêt pour le PSG

L'équipe médicale des Blancos a estimé que la période d'absence de deux à trois semaines sera confirmée une fois que l'IRM aura été réalisée, ce qui devrait avoir lieu mardi. Asensio a bien joué contre Barcelone en Arabie Saoudite, mais même dans le meilleur des cas, il manquera les deux prochains matches du club. L'Espagnol a marqué sept buts en 23 matches cette année, et s'il pourrait théoriquement être de retour pour le choc contre Grenade le 6 février, les Merengues ne prendront aucun risque avec le match contre le PSG en Ligue des Champions prévu le 15 février.