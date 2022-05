Real Madrid : Ancelotti valorise le duo Benzema-Vinicius

Un succès net et sans bavures. Déjà sacré champion d'Espagne, le Real Madrid a écrasé Levante, jeudi soir pour le compte de la 36ème journée de Liga (6-0). Dans un match pris au sérieux par le club merengue, le duo formé par Karim Benzema et Vinicius Junior s'est encore distingué, comme de nombreuses fois cette saison.

Le Français a rejoint Raul au deuxième rang des buteurs historiques du club (323 réalisations), tandis que le Brésilien a inscrit un triplé. "C'est le mérite du travail de toute une équipe et ensuite le temps a permis aux deux de mieux s'entendre, trouver des automatismes. Ils ont très bien combiné, ils ont vraiment très bien joué", a notamment jugé Carlo Ancelotti à propos de ce duo en conférence de presse.

"Je vis un moment heureux et j'espère que ça va durer dans le temps"

Sondé sur le fait qu'il soit possiblement le meilleur entraîneur d'Europe à l'heure actuelle, le technicien italien, fidèle à lui-même, a refusé de s'accorder du crédit. "C'est difficile de répondre à ça. Je n'aime pas me donner des votes, que les autres me les donnent. Je vis un moment heureux et j'espère que ça va durer dans le temps", a-t-il glissé, dans des propos relatés par Real France.

Promu en 2017 en Liga, Levante retrouvera lui la seconde division (Liga 2). Ancelotti a eu quelques mots sur le sujet devant la presse. "Je veux envoyer un message de soutien à Levante et à son entraîneur (Alessio Lisci , ndlr)... C'est un grand club et je suis sûr qu'ils reviendront en Liga", a clamé le natif de Reggiolo. Avec désormais les 2 dernières rencontres de Liga sans enjeux (Cadiz et le Bétis Séville), le Real Madrid devra préparer de la meilleure manière possible la finale de la Ligue des Champions face à Liverpool, le 28 mai prochain au Stade de France.