Real Madrid - Ancelotti : ''On ne baisse pas les bras''

En souffrant, le Real Madrid a décroché une victoire face à l'Athletic Bilbao (1-0) mercredi en championnat. Les Blancos ont eu beaucoup de mal face aux Leones, notamment en seconde période, mais le coach merengue Carlo Ancelotti a apprécié la mentalité des siens, qui ont su tenir, alors qu'au classement, le Real compte désormais sept points d'avance sur la Real Sociedad et l'Atletico Madrid.

Ancelotti louange ses troupes

"On a joué contre une très bonne équipe, qui a eu deux jours de plus que nous pour souffler, qui n'avait encore jamais perdu à l'extérieur... On a raté plus de choses en deuxième période, c'est vrai, on a souffert 15 minutes, mais moi, je le vois plutôt comme une vertu : l'équipe sait souffrir quand elle ne pratique pas le football qu'elle veut pratiquer. Il y a des équipes qui baissent les bras, mais le Real Madrid n'est pas comme cela. Je suis très content", a déclaré le coach madrilène en conférence de presse.

Grâce à Benzema, le Real se sort du piège de Bilbao :