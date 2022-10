Face à Elche, Karim Benzema a fait une démonstration après avoir reçu le Ballon d'Or lundi soir. Elche a réussi à tenir tête aux Blancos pendant un certain temps grâce à trois buts refusés pour cause de hors-jeu. Avec les entrées d'Aurélien Tchouaméni, d'Eduardo Camavinga et de Marco Asensio, le Real Madrid a remporté une victoire confortable de 3-0.

Le bel effectif du Real

S'adressant à Diario AS après le match, Carlo Ancelotti a souligné la valeur de cette profondeur de l'effectif. "Il est évident qu'il y a plus de onze joueurs dans l'équipe qui méritent de jouer. Aujourd'hui aussi, nous avions Camavinga, Tchouaméni, Lucas sur le banc". "Il est clair que nous avons plus de onze joueurs qui peuvent jouer comme titulaires parce qu'ils sortent tous du banc avec beaucoup d'énergie, et j'en suis très heureux. Quand vous avez Camavinga qui peut entrer avec beaucoup d'énergie à la 70e minute, quand vous avez Tchouaméni qui peut entrer aussi, c'est quelque chose à prendre en compte."



Asensio s'est également distingué au tableau d'affichage en fin de match avec une volée contrôlée et esthétique qui a trompé Edgar Badia. Comme c'est souvent le cas lorsqu'Asensio fait parler de lui, sa situation contractuelle a été évoquée. Le joueur est libre de discuter avec des clubs en janvier. "Nous n'avons pas parlé de la question du contrat d'Asensio. Il a peu joué mais quand il le fait, il montre qu'il peut le faire. Il a été décisif et il aura plus de minutes à l'avenir, et après la Coupe du monde, nous parlerons de sa position contractuelle."