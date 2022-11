La victoire 5-1 sur le Celtic mercredi soir a ravi Carlo Ancelotti. S'adressant à Marca après le match, le coach du Real Madrid a déclaré qu'il n'y avait rien de négatif dans cette performance. "Il n'y a pas de mais, pas même le but encaissé. L'adversaire a marqué sur un coup franc. L'interprétation du jeu a été bonne dès le début. Nous ne voulions pas de problèmes et nous avons obtenu la première place".

Ancelotti aux anges

Ancelotti n'a pas tari d'éloges sur Marco Asensio. Pour sa deuxième titularisation de la saison, il a inscrit un beau but. C'est également sa passe qui a conduit à l'ouverture du score du match, avec une coupe incisive dans la défense du Celtic. "Il a été le meilleur du match. Il s'est bien mélangé avec Valverde. Il a été fort et efficace. Le meilleur. Son attitude quand il ne jouait pas était bonne. Je n'avais pas de doutes, mais quand vous n'êtes pas heureux, vous pouvez avoir une attitude négative ou positive. Il a choisi le positif."