Real Madrid : Ancelotti donne la date du retour de Bale

Gareth Bale voit enfin le bout du tunnel. Touché à un genou lors d’un match amical entre le Pays de Galles et la Finlande le 1e septembre dernier, l’ailier du Real Madrid n’a plus joué avec les Merengue depuis un déplacement sur la pelouse du Betis le 28 août, et ne compte que trois rencontres (pour un but) en club depuis le début de saison. Et si tout va bien pour le Real, leader du championnat espagnol, un peu plus de profondeur de banc ne lui fera pas de mal. Et ça tombe bien, puisque Bale a repris l’entraînement collectif ce vendredi.

"La semaine prochaine, il sera prêt"

« Aujourd'hui (vendredi), Bale a repris le travail avec l'équipe. Il ne sera pas dans l'équipe, mais la semaine prochaine, il sera prêt à jouer », a déclaré Ancelotti en conférence de presse à son sujet. L’ancien de Tottenham ne sera donc pas du déplacement sur la pelouse de la Real Sociedad, 3e de Liga, samedi soir. Mais il devrait retrouver le groupe à l’occasion de la réception de l’Inter Milan en Ligue des champions mardi, ou du derby contre l’Atlético dimanche prochain. D’ici là, les Merengue pourront compter sur les deux meilleurs buteurs de Liga, Karim Benzema et Vinicius Junior.