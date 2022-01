Carlo Ancelotti tenterait-il d'amadouer et d'endormir le FC Barcelone en le cajolant et en le brossant dans le sens du poil ? L'hypothèse n'est pas à exclure, même si les propos de l'entraîneur du Real Madrid prononcés ce mardi en conférence de presse ont semblé sincères. Opposés ce mercredi au Barça en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne (20h), le coach merengue a validé le travail de Xavi.



"J'aime le Barça de Xavi parce qu'il montre une idée assez claire du style de jeu qu'il veut. Cela correspond à l'identité du club." Un discours de franchise pour le coach de l'ennemi héréditaire en Liga qui aura sûrement sonné doux aux oreilles de son homologue barcelonais, d'autant qu'Ancelotti ne s'est pas arrêté en si bon chemin.

Optimiste pour Xavi

Persuadé de l'effet positif qu'aura sur le long terme l'arrivée de Xavi, l'Italien a ajouté : "Je pense que ce qu'il va apporté, notamment ses idées et sa manière d'être vont permettre à son équipe de s'améliorer." Madrid se prépare donc à retrouver un Barça conquérant.