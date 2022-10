L'attaquant du Real Madrid Eden Hazard ne s’entend plus du tout avec son entraîneur au Real Madrid, Carlo Ancelotti. C'est ce qu'a déclaré Eduardo Inda, le principal expert d'Okdiario, au micro d'El Chiriguito.

Hazard boude à cause de son faible temps de jeu

Inda a déclaré : « Oui, il y a un joueur qui ne parle pas à Ancelotti. C'est difficile de ne pas parler à Ancelotti parce que c'est un type formidable. C'est difficile de ne pas s'entendre avec lui parce qu'il est tellement charmant. Il ne parle pas à un joueur qui, selon moi, a le moins joué, et qui n’a plus trop de poids dans l’équipe. Je parle d'Eden Hazard. » Hazard est probablement déçu par son faible temps de jeu cette saison alors qu’il est enfin débarrassé de tous ses soucis physiques. Et il y a peu de chances pour que sa situation s’améliore. Le journaliste espagnol lui a conseillé de revenir à de meilleurs sentiments car Ancelotti ne peut être contesté dans son travail. « En tout cas, M. Ancelotti a gagné plus de champions que quiconque. Il en a gagné quatre en tant qu'entraîneur et le deuxième est (Zinédine) Zidane ».