Dans une interview accordée à Radio 1, Carlo Ancelotti a réitéré son bonheur de revenir au Real Madrid, déclarant : "Je vis ma lune de miel à Madrid et j'espère y rester pendant de nombreuses années". L'entraîneur italien a abordé de nombreux sujets, notamment l'entame de campagne parfaite de son équipe : "Nous avons commencé avec quelques difficultés, comme tout le monde, mais nous avons un grand esprit et nous avons réussi à gagner les matchs avec du caractère".

Ancelotti en plein rêve



Ancelotti est revenu rapidement sur le départ de Leo Messi du Barça. "Le football espagnol a perdu des joueurs très importants, mais il y en a encore beaucoup et parmi eux, il y a Vinicius, qui heureusement est à nous." Le coach transalpin évoque aussi la C1 et la Ligue des Champions, ainsi que la Super League. "Je ne pense pas qu'il y aura des surprises parmi les favoris, ils sont toujours les mêmes et nous verrons ce qui se passera en mars (...) Le jour où je commencerai à parler de politique sera le jour où je quitterai le football. Je préfère parler de ce qui se passe sur le terrain."