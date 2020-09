Quel rôle pour Martin Odegaard au Real Madrid ?

Après trois prêts successifs, Martin Odegaard est de retour au Real Madrid. Le Norvégien n'est plus la pépite de 16 ans qu'il était à son arrivée. Il sort d'une brillante saison à la Real Sociedad (4 buts et 6 passes décisives en Liga) qui lui a permis de confirmer les nombreux espoirs placés en lui. Mais pour se faire une place dans l'effectif du champion d'Espagne en titre, la route est encore longue. Seule recrue de l'été madrilène, le milieu de terrain devrait se contenter d'un rôle dans la rotation pour commencer. Mais peut-être pas pour longtemps.



Dès la première journée, pour un déplacement à San Sebastian, il pourrait s'installer dans le onze merengue. Malgré ses problèmes de genou, Odegaard serait en meilleure forme que Marco Asensio, Isco ou Lucas Vazquez. Zinedine Zidane a en tout cas l'intention de le solliciter tout au long de la saison. Il en a parlé en conférence de presse ce samedi. « C'est clair qu'il a changé. Sa trajectoire a été impressionnante, il s'est amélioré chaque année. Et l'an dernier, avec la Real Sociedad, il a fait une grande saison. C'est un joueur qui s'est affiné avec le temps, il est plus mûr. C'est l'un de nos joueurs et il peut apporter à l'équipe. Les joueurs qui passent par Madrid sont les meilleurs. Nous avons un joueur de plus et c'est un joueur qui peut être important dans cette équipe. »

Successeur désigné de Luka Modric ? De manière générale, le gaucher est attendu pour être, à l'avenir, le successeur de Luka Modric. Mais aussi la doublure de Toni Kroos dès cette saison. Dans tous les cas, il va apporter de la fraîcheur à un entre-jeu qui a parfois été usé par la multiplication des matchs. La polyvalence du natif de Drammen est un atout très intéressant pour Zizou. Si le 4-3-3 utilisé l'an passé est reconduit, l'international norvégien pourra évoluer au poste de numéro 8. Ses qualités techniques mais aussi ses efforts défensifs pourront lui permettre de remplir une multitude de rôles. Pour dépanner, il pourrait même être sollicité pour jouer sur le côté droit du trident offensif.



Si l'entraîneur du Real Madrid opte pour un 4-2-3-1 ou un 4-4-2 avec un milieu en losange, Martin Odegaard pourrait récupérer les clés du jeu madrilène en s'installant au poste de milieu offensif. En numéro 10, le Norvégien peut faire les différences. Mais pour avoir l'opportunité de les faire, le joueur de 21 ans va devoir convaincre à l'entraînement et enfin arriver à enchaîner les performances au sein de la Maison-Blanche. L'apprentissage du haut niveau qu'il a suivi durant ses différents prêts devrait lui donner les armes nécessaires pour y arriver.