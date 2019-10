Quel festival de Messi !

On avait quitté le FC Barcelone sur une belle victoire à Eibar (0-3), il y a 10 jours, où Lionel Messi, Luis Suarez et Antoine Griezmann avaient affiché une complicité technique prometteuse. Il n’y a eu aucun trio offensif ce mardi soir, au Camp Nou, car le seul Lionel Messi a porté les Blaugranas. Ces derniers l’ont emporté sur le score de 5-1 face à Valladolid et se retrouvent seuls en tête du classement avant le match de Grenade à Getafe, jeudi, dans le cadre de la 11e journée de Liga.

Malgré cette manita, la formation d’Ernesto Valverde n’a pas vraiment marché sur les Blanquivioletas. Après une ouverture du score signée Clément Lenglet à la suite d’un corner (3e), les visiteurs ont égalisé par Kiko, sur un mauvais renvoi de Marc-André ter Stegen (15e). C’est ensuite le seul talent de Leo Messi qui a fait la différence. Sur une superbe ouverture de "La Pulga", Arturo Vidal redonnait l’avantage à son équipe (29e). Dans la foulée, le génie gaucher inscrivait son 50e coup franc en carrière pour donner de l'air à la formation catalane (29e).

Antoine Griezmann était lancé dans la partie à l’heure de jeu (63e), à la place d’un Ansu Fati bien discret sur l’aile gauche, mais l’international français n’a pas eu l’opportunité de marquer ni même de se montrer décisif. C’est encore Lionel Messi qui a fait le spectacle en seconde période, en s’offrant un doublé d’une reprise de volée croisée (75e), avant de lancer Luis Suarez pour le 5e but (77e). Sur l’ultime action de la partie, Suarez puis Messi oubliaient "Grizi" devant le but (90e+2). Pour voir un trio d’attaque identifié au Barça, il faudra repasser.