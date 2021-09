Depuis le lever de rideau, les supporters du Paris Saint-Germain ont pu découvrir les différents renforts d'un mercato six étoiles. Lionel Messi, Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma et Nuno Mendes ont tous effectué leurs débuts sous la tunique parisienne, avec des fortunes diverses. Un seul joueur manque à l'appel pour le moment : Sergio Ramos. Mais l'Espagnol ne devrait plus tarder à faire son retour à la compétition.

Ramos va faire son retour en compétition officielle

Gêné par une blessure au mollet, Ramos devrait bientôt être opérationnel avec le Paris Saint-Germain. Le quotidien AS, toujours bien renseigné sur cette icône du Real Madrid, indique ce jeudi que le champion du monde 2010 peaufine les derniers détails de sa préparation avec un retour en compétition officielle. Une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain, confronté à un calendrier infernal avec de grandes affiches au programme.