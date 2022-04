À sept journées de la fin du championnat, le Real Madrid caracole en tête de la Liga avec douze points d'avance sur le Séville FC, son actuel dauphin. Troisième du classement, le FC Barcelone pourrait en réalité récupérer la place de deuxième, car il compte deux matchs de moins que ses deux adversaires. S'il remportait ces deux rencontres, il reviendrait à neuf points des Merengue. Pour Ronaldinho, tout reste jouable.



L'ancienne star du Barça a donné une interview au Mundo Deportivo et a rappelé aux Madrilènes ce qu'il s'était passé en 2003. À l'époque, le FC Barcelone avait remonté un handicap de dix-huit points de retard (entre la 18e et la 38e journée) face à un Real Madrid qui avait tout de même remporté le titre national d'extrême justesse. "C'était un très beau retour et cela pourrait se reproduire. Je l'ai dit, nous sommes ravis que le Barça rejoue bien et je pense que tout est possible."

Grosse série en cours

Depuis l'arrivée de Xavi sur le banc en cours de saison, le Barça a retrouvé un style de jeu chatoyant et n'a plus perdu le moindre match, toutes compétitions confondues, depuis le 8 décembre dernier (les trois rencontres qui lui ont échappées depuis lors l'ont toutes été après prolongation et/ou tirs au but). En Liga, les Catalans restent sur six victoires de rang. De quoi être optimiste.