Gerard Piqué a reçu les applaudissements du monde du football espagnol dimanche après qu'il a été révélé qu'il avait subi une baisse de salaire qui a permis à Barcelone d'inscrire Memphis Depay, Eric Garcia et Rey Manaj pour le match d'ouverture du Barça en Liga contre la Real Sociedad. Après avoir battu La Real 4-2, avec Piqué lui-même marquant le premier but du match, le défenseur espagnol a participé à une discussion avec le populaire YouTubeur Ibai Llanos sur Twitch.

"Le début d'une nouvelle ère"

"Dès le premier jour, nous y étions très ouverts. Nous nous sommes entendus et avons rendu les choses faciles", a déclaré Piqué à propos de sa baisse de salaire. "Pour des raisons de timing, nous avons décidé que je devais y aller en premier. Il y a des malentendus et je veux que ce soit clair. Je veux que les gens soient avec l'équipe et nous aident tous. Les gens qui sont totalement alignés avec le club afin que nous puissions sortir de cette situation. C'est le début d'une ère sans Leo Messi, mais nous allons avoir beaucoup d'émotions positives. Plus rien ne sera plus jamais pareil, mais nous avons l'équipe pour faire plaisir aux gens, pour nous battre jusqu'à la fin de la saison. Aujourd'hui, c'est la première étape. Petit à petit, les supporters vont se ranger derrière l'équipe."