Ousmane Dembélé ne s’en sort décidément pas. Eloigné des terrains depuis le 27 novembre dernier et enfin de retour à l’entraînement le 20 janvier, l’ailier du FC Barcelone a dû écourter son entraînement de lundi après avoir ressenti une gêne à la cuisse droite. Et mardi, le verdict est tombé : l’international français souffre d’une rupture du tendon du biceps fémoral, comme annoncé par son club via un communiqué. Les Blaugrana avaient initialement parlé d’une simple « fatigue musclaire » alors que AS annonçait dans son édition du jour que sa date de retour serait repoussée de deux semaines. Mais il pourrait finalement s’agir d’une absence de plusieurs mois, comme l’indique Marca, même si le club catalan n’a rien confirmé en ce sens.

Plus de trois mois d’absence pour la même blessure en 2017

Outre son objectif de revenir pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions, qui opposeront le Barça à Naples (25 février, 18 mars), Dembélé pourrait donc tirer un trait sur sa fin de saison, qui semble compromise. Un gros coup dur de plus pour l’ex-joueur de Dortmund, dont la participation au prochain Euro semble désormais très fortement improbable. Victime de la même blessure en 2017, à l’époque à la cuisse gauche, Dembélé avait été éloigné des terrains entre mi-septembre et début janvier. Trois mois et demi qui nous emmèneraient, dans ce cas, jusqu’à la fin du mois de mai. Soit approximativement une grosse quinzaine de jours avant l’Euro…