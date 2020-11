Où est le capitaine Messi ?

Dans un FC Barcelone en plein naufrage, trois défaites en huit matchs de Liga depuis la reprise, il n'y a plus personne à la barre. Longtemps, Lionel Messi avait été capable de se démultiplier pour masquer les carences du navire catalan. Depuis le début de la saison, ce n'est plus le cas. Le capitaine blaugrana peine à assumer ses responsabilités. Sur le terrain comme en-dehors, la Pulga est de plus en plus chahutée. L'été tumultueux qui vient de se passer n'y est pas pour rien. Le départ avorté de l'Argentin semble l'avoir impacté.

Cette saison, il n'a fait trembler les filets que trois fois en Liga. C'est le plus mauvais début de saison de Lionel Messi depuis 2006. Ces 14 dernières années, il marquait en moyenne 7,5 buts lors des huit premiers matchs de championnat qu'il jouait chaque saison. La preuve que le natif de Rosario est bien loin de son rythme de croisière.

En colère, Lionel Messi semble moins impliqué

Usé, le numéro 10 du Barça n'a pas participé à la bataille remportée par ses coéquipiers à Kiev en Ligue des Champions cette semaine. Il faut dire que quelques jours auparavant, le natif de Rosario était en campagne avec sa sélection nationale. Cette multiplication des tâches fait perdre de l'influence au joueur de 33 ans.

Cette saison, même s'il a fait trembler les filets à six reprises toutes compétitions confondues, c'était cinq fois sur pénalty. Une statistique qui dérange pour ce joueur tellement habitué à faire la différence. S'il peine à être efficace devant le but, Lionel Messi a aussi des difficultés à montrer l'exemple. Il s'agace fréquemment et presse peu.

Vidéo : Le seul but dans le jeu de Messi cette saison

Cette attitude tranche avec celle de Luis Suarez, son ancien lieutenant qui s'éclate sous ses nouvelles couleurs de l'Atlético Madrid. Son comportement interpelle et pourrait lui valoir quelques remontrances. A moins que sa direction souhaite éviter une nouvelle crise diplomatique. Sermonné par l'entourage d'Antoine Griezmann, le sextuple Ballon d'Or avait failli à son devoir de réserve en revenant de son service sous les drapeaux argentins. A l'aéroport, il s'était emporté devant les journalistes, regrettant d'être considéré comme l'origine de tous les problèmes de son club de toujours. C'était la seule sortie d'un capitaine bien impuissant pour empêcher son navire de couler.