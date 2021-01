Modric bientôt gratuit ? Il évoque son contrat

Le contrat de Luka Modric avec le Real Madrid court jusqu'en juin 2021, mais l'international croate a indiqué que les négociations pour prolonger son bail étaient sur la bonne voie. Le milieu de terrain du Real Madrid a connu une excellente première moitié de saison, étant l'un des meilleurs joueurs Merengue malgré son âge et la concurrence féroce à son poste. "Je parle avec [le Real Madrid] et la prolongation de mon [contrat] va dans la bonne direction", a déclaré Modric lors de sa conférence de presse avant le match contre l'Athletic Bilbao en Supercoupe d'Espagne. "Je suis content de la façon dont les choses se passent, mais je ne peux pas en dire plus."

Modric se voit continuer longtemps

Zinedine Zidane a changé de milieu de terrain après quelques défaites consécutives en novembre, mais Modric pense que tous les joueurs auront leurs opportunités. "Je ne vois pas pourquoi nous n'allons pas tenir le coup", a estimé le Croate. «L'entraîneur a maintenant parié sur un groupe [de joueurs], mais tous les joueurs sont importants et quand il est temps de jouer, tout le monde donne tout. L'entraîneur va donner à tout le monde des opportunités, comme il l'a toujours fait. Je ne vois aucun problème et Zidane va sûrement faire tourner".

Modric a poursuivi en soulignant qu'il n'y a pas de secret derrière ses performances d'élite à l'âge de 35 ans. "Je travaille beaucoup en dehors des séances d'entraînement du club et je veux vraiment être compétitif et montrer que l'âge n'est pas un problème", a déclaré le milieu. "Vous n'avez pas à regarder l'âge, vous devez faire vos preuves sur le terrain. C'est ce que j'essaye de faire. Je ne fais rien de spécial. Je pense que je peux continuer à ce niveau pendant quelques années."