Et sans grande surprise non plus, l'Argentin a répété regretter le départ de CR7 du Real Madrid pour la Juventus Turin la saison dernière.

"Ca donnait un peu plus de piquant au Clasico"

"Oui, j’aurais aimé qu’il reste au Real Madrid, en Liga, ça donnait un peu plus de piquant au clasico et au championnat espagnol", a-t-il expliqué. Nul doute que l'autre quintuple Ballon d'or appréciera.