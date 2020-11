« Messi n’est pas indispensable à la Liga »

Après avoir perdu Cristiano Ronaldo il y a deux ans, le championnat espagnol risque aussi de voir partir Lionel Messi prochainement. L’Argentin n’est plus qu’à un an de l’expiration de son bail avec le FC Barcelone et une séparation n’est clairement pas à exclure. Un scénario catastrophe qui n’empêche pas cependant Javier Tebas, le patron de la Liga, de dormir.

« Les stars ne sont pas indispensables. Ils ne sont pas aussi importants que les gens le disent. Neymar et Cristiano Ronaldo sont partis. Il faut avoir une stratégie, un joueur peut vous aider, mais ce n’est pas indispensable », a clamé l'intéressé dans un entretien à World Football Summit.

« J’espère que Messi finira chez nous »

Tebas refuse donc de paniquer face à la perspective de voir les meilleurs s’exiler définitivement ailleurs. Néanmoins, il admet que ça serait quand même mieux si les joueurs et les entraineurs les plus prisés du circuit débarquaient en Espagne. « Je veux Messi en Liga, tout comme je veux Mourinho, Guardiola, Klopp, Cristiano. Ces gens-là vous aident tous à grandir (…) J'espère que Messi, qui est le meilleur joueur de tous les temps, terminera sa carrière ici. »

Enfin, et comme il l’a souvent répété, Tebas a assuré qu’un plan stratégique a été mis en place à long terme pour éviter que le championnat ibérique ne dépende uniquement de l’identité de ses acteurs : « Nous avons conclu les accords pour les quatre prochaines saisons dans presque tous les territoires. Cela peut quelque peu affecter les sponsors, mais nous avons vraiment travaillé dur sur la marque de la ligue. »