« Messi ne remportera pas le Ballon d'Or »

Fabio Capello a fait l'éloge de Leo Messi après le match nul entre Paris et le Barça mercredi soir, synonyme d'élimination de la C1 pour les Catalans. Les Blaugrana ont été éliminés de manière précoce sur un score cumulé de 5-2, mais cela n'a pas empêché l'ancien sélectionneur de l'Angleterre de louer le talent de l'Argentin, même s'il estime qu'il ne remportera pas le Ballon d'Or cette saison.

"Un footballeur unique"

"Le Leo que nous avons vu contre le PSG est un phénomène qui n'a été arrêté que par Marquinhos et Keylor Navas", a-t-il déclaré à Sky Sport. "Néanmoins, c'est un footballeur unique. Il a montré une fois de plus qu'il a quelque chose que les autres joueurs n'ont pas et qu'il est un génie absolu. D'autres joueurs peuvent remporter le Ballon d'Or - comme Cristiano Ronaldo - mais Messi est un génie à cause des choses qu'il fait avec une vitesse et une qualité telles que d'autres ne peuvent même pas calculer. Il utilise ses pieds comme les autres utilisent leurs mains. Contre le PSG, j'ai vu un grand Messi et une bonne équipe de Barcelone", a encore louangé l'ancien entraîneur du Real Madrid.