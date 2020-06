« Messi est le seul à pouvoir faire ce que Ronaldo faisait »

Même s’il n’y a évolué qu’une seule petite saison, Ronaldo Nazario da Lima a marqué les esprits durant son passage au FC Barcelone. Alors au sommet de son art, celui qui était surnommé « El Fenomeno » a marqué la bagatelle de 47 buts avec les Blaugrana, toutes compétitions confondues. Parmi ceux qui ont eu l’immense honneur d’évoluer à ses côtés il y a un certain Oscar Garcia. L’actuel coach du Celta Vigo, et qui est aussi passé par l’AS Saint-Étienne, estime que R9 était un joueur à part et qu’il n’y a que Lionel Messi, parmi les stars en activité, qui peut prétendre être à sa hauteur. "Jusqu'à l'arrivée de Messi, je n'avais pas vu un joueur qui avançait avec le ballon à cette vitesse, a-t-il confié dans un entretien à Marca. En fait, je n'ai vu que Messi le faire. J'ai eu la chance d'avoir de nombreux grands coéquipiers et Ronaldo est sans doute dans le Top 3. »

« R9, il était difficile à attraper même pour les célébrations de buts »

Oscar Garcia, qui a disputé 69 matches avec le Barça, a développé son opinion en indiquant que l’étoile brésilienne était bien en avance sur son temps, car elle alliait la technique à la puissance. : « J'ai eu la chance d'être très proche de lui lors de certains de ses buts, j'ai vu à quelle vitesse il se déplaçait, c'était même difficile de l'attraper pour fêter les buts, il courait toujours autant. Dès ses premiers entraînements, nous avons vu qu'il était un joueur différent et qu'il allait nous aider beaucoup ». Enfin, et après avoir loué Ronaldo le footballeur, le coach espagnol a salué Ronaldo l’homme : « On savait tous qu’il deviendrait une star mondiale, mais ce qui a le plus retenu mon attention, c'est son humilité. Il a traité tout le monde de la même manière et était toujours souriant et blagueur avec tout le monde ».