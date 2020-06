Mercato - Wenger : « Le Barça va enrôler un autre attaquant cet été »

Avec le retour à la compétition de Luis Suarez, le FC Barcelone possède aujourd’hui l’une des lignes d’attaque les plus impressionnantes du monde. Le trio que l’Uruguayen devrait composer avec Lionel Messi et Antoine Griezmann risque de faire très mal et on pourrait le constater dès samedi lors du match de reprise des Blaugrana en Liga contre Majorque. Et, à ces trois éléments, s'ajoutent aussi le jeune Ansu Fati, pour qui le club catalan vient de décliner une offre de 100M€, et le Danois Martin Braithwaite. Offensivement, les champions d’Espagne ne sont donc pas à court d’options. Malgré cela, il y en a qui les voient enrôler un autre attaquant dès la prochaine fenêtre du mercato.

𝗘𝗫𝗖𝗟𝗨𝗦𝗜𝗩𝗘 Arsene Wenger convinced Barcelona will sign another striker, with Antoine Griezmann struggling for form.#beINLiga 📺 HD11 pic.twitter.com/BqoiHDUl55

— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) June 11, 2020



Arsène Wenger, l’ex-manager d’Arsenal, fait partie de ceux qui pressentent l’arrivée d’un grand renfort cet été au Camp Nou. S’exprimant sur la chaine beIN SPORTS vendredi, il a laissé croire que le club ne fait pas encore suffisamment confiance à Griezmann pour miser sur la stabilité dans ce secteur.

"Griezmann, il n'a pas l'air complètement adapté."

« Barcelone a toujours acheté les meilleurs joueurs. Personnellement, je ne suis pas sûr que Suarez doive être remplacé », a-t-il déclaré à beIN SPORTS. « Ils peuvent ajouter un autre attaquant car il est vrai que Suarez et [Lionel] Messi sont les principaux contributeurs et ils pourraient avoir besoin de quelqu'un d'autre qui puisse marquer des buts (…) Je pense toujours que Griezmann à un moment donné commencera à marquer des buts. Là, il n'a pas l'air complètement adapté. Peut-être que maintenant après le confinement, il sera plus frais et ça reste aussi un bon buteur. Mais je suis convaincu qu'ils achèteront également un autre attaquant ». Une prévision qui ne doit pas vraiment rassurer son compatriote.