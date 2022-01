Le FC Barcelone est à la recherche d'un arrière gauche pour donner de la concurrence à Jordi Alba, et Nicolas Tagliafico de l'Ajax est sa principale cible pour la fenêtre de transfert de janvier. Les Blaugrana sont en pourparlers avec l'Ajax pour un éventuel transfert et bien que les Néerlandais ne semblent pas vouloir se séparer de Tagliafico, les géants de Liga espèrent qu'ils pourront trouver un accord en raison de la bonne relation entre les deux clubs.

Tagliafico veut rejoindre le FC Barcelone

Le latéral gauche de l'Ajax a également suscité l'intérêt de Naples, Marseille, Aston Villa et Chelsea, mais il a demandé à son agent de suspendre toute négociation avec d'autres équipes en vue d'un accord potentiel entre le club d'Eredivisie et le FC Barcelone, qui reste son choix de prédilection, selon les informations du quotidien sportif espagnol Marca.